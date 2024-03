Rai: Bevilacqua (M5s), con direttore Petrecca altra figuraccia per Rainews

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dacci oggi la nostra figuraccia quotidiana. Deve essere questo il credo di Rainews sotto il direttore meloniano Petrecca, che ne sta inanellando una dopo l'altra". Lo ha detto l'esponente del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai, Dolores Bevilacqua. "Dopo l'affaire televideo e la poesia del giorno con annessa parolaccia, oggi nel sottopancia si poteva leggere di un bombardamento tedesco a Cassino, quando chiaramente si trattò di un bombardamento alleato. Ormai è 'figuracciopoli'", ha concluso Bevilacqua chiedendo cosa "abbiano fatto di male gli sventurati utenti della rete all news del servizio pubblico per meritarsi tutto questo". (Rin)