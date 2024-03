Ue: Cia, avanti su semplificazione e riconoscimento valore agricoltori lungo filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si intravede un'Europa intenzionata a semplificare la vita degli agricoltori. Cia-agricoltori italiani accoglie così il pacchetto di misure a revisione immediata della Pac e il Non paper sul rafforzamento del valore dell'agricoltura lungo la filiera, appena presentati dalla commissione Ue. Lo comunica Cia in una nota. A una prima lettura, Cia considera entrambi i documenti una risposta concreta al comparto, dopo mesi di mobilitazioni, con la Confederazione impegnata tra bilaterali a Bruxelles e tavoli con le istituzioni nazionali. Per Cia è positivo, quindi, che la commissione Ue stia passando ai fatti con ulteriori proposte per la semplificazione dell'attuale Pac già nel breve periodo. A riguardo, sotto i riflettori l'introduzione della "volontarietà", retroattiva dal primo gennaio, sulle misure della condizionalità più controverse e strategiche, con deroghe e possibilità di inserirle negli eco-schemi. Certo è che gli Stati membri dovranno saper gestire questa maggiore sussidiarietà. Piace a Cia anche l'apertura a una Pac più flessibile, viste le emergenze degli ultimi anni, e quindi che siano state inserite più chance di modifica al piano strategico e snelliti monitoraggio e controlli, esonerando le aziende piccole, sotto i dieci ettari. (segue) (Com)