Ue: Cia, avanti su semplificazione e riconoscimento valore agricoltori lungo filiera (2)

- Il Non paper - prosegue la nota -, poi, riflette la lunga battaglia di Cia sul riconoscimento del valore degli agricoltori lungo la filiera agroalimentare. Interessante l'ipotesi di un Osservatorio, come proposto dalla Confederazione, su costi di produzione, prezzi e margini; il rafforzamento dei contratti e il potenziamento delle Organizzazioni di produttori (Op) con le modifiche previste sull'Ocm, Organizzazione comune del mercato, per migliorare l'aggregazione e correggere gli squilibri. "L'agricoltura del futuro è sempre più europea e Bruxelles ci vedrà sempre più spesso. Dobbiamo lavorare a braccetto, e rapidamente, su misure e strumenti davvero rispondenti alle esigenze dei nostri produttori - commenta il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini - e in equilibrio con la transizione green che la nostra agricoltura non vuole certo abbandonare. Il processo di semplificazione della Pac è appena cominciato, seguiremo passo dopo passo, perché si può fare di più. Non è da oggi, poi, che spingiamo sull'urgenza di vera equità lungo la filiera; quindi, ben venga il Non paper come leva per affrontare la questione, rafforzando anche la direttiva sulle pratiche commerciali sleali", conclude. (Com)