- Il parere sul decreto Cutro della Corte Ue "non è una bocciatura ma una prima certificazione che siamo sulla strada giusta". A dirlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo in occasione del convegno dal titolo "Accordo ItaliAlbania. Un nuovo modello di cooperazione per la gestione dei flussi migratori". (Rin)