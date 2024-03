Università: Lollobrigida, restino spazio di confronto, solidarietà a Molinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le università "devono rimanere spazi aperti al dialogo, alla discussione e al confronto, dove le diverse opinioni possano coesistere in un clima di rispetto reciproco". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "La mia solidarietà al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, duramente contestato questa mattina all'università di Napoli e al quale è stato impedito di tenere una conferenza stampa. Stesso destino toccato qualche giorno fa a David Parenzo, alla Sapienza di Roma - ha ricordato il ministro -. La libertà di espressione è un pilastro per una società democratica. È fondamentale ribadire che il dissenso, pur legittimo e necessario, non può mai degenerare in censura o violenza", ha concluso Lollobrigida. (Rin)