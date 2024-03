Sanità: Bertolaso, al lavoro per migliori condizioni di lavoro a infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per garantire anche agli infermieri le migliori condizioni di lavoro, a partire dagli incentivi sugli stipendi". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, intervenendo al 1° Congresso dell'Associazione Infermieri del Mondo. "Il nostro obiettivo – ha spiegato - è mettere al centro dell'attenzione non solo la persona, che ha diritto della migliore assistenza possibile, ma anche chi della persona si occupa. Medici, infermieri, ostetriche e tutte le professioni sanitarie che ogni giorno studiano e faticano per migliorare la sanità". Bertolaso ha spiegato di essere ben consapevoli delle problematiche che oggi devono affrontare e ha quindi sottolineato come sia fondamentale "fare gioco di squadra, abbattendo gli steccati". (segue) (Com)