Sanità: Bertolaso, al lavoro per migliori condizioni di lavoro a infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione non può aumentare gli stipendi base dei professionisti – ha precisato - ma può lavorare sugli incentivi. Proprio in questa direzione vanno i recenti provvedimenti in favore dei liberi professionisti che vogliono lavorare con le strutture pubbliche". E poi prosegue il lavoro per garantire maggior sicurezza e assistenza soprattutto a chi lavora nei Pronto soccorso. "Non perdo occasione – ha aggiunto Bertolaso - per ricordare a ministri, prefetti e questori l'importanza di fare tutto quanto nelle possibilità di ciascun Ente per garantire sempre più tutele al nostro personale". "Diversamente – ha concluso l'assessore ringraziando tutti gli infermieri presenti – sarà difficile frenare questa emorragia del sistema sanitario". (Com)