Dossieraggio: Gasparri (FI), De Raho mediti sulle parole di Scaiola

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Capisco il nervosismo di Cafiero De Raho che si trova in un conflitto di interesse colossale. Deve meditare sulle parole di Claudio Scaiola". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Sono questioni che io porterò nella Commissione antimafia dove ribadirò, come membro di questo importante organismo, l'enorme conflitto di interesse dell'ex procuratore di Reggio Calabria ed ex procuratore nazionale antimafia. Cafiero de Raho - ha aggiunto - ha scelto di scendere nell'agone della politica e oggi non può essere il padrone delle verità ammantato dal potere giudiziario. Liquida con arroganza quanto ha detto Scaiola, ma noi porteremo anche queste vicende nel dibattito politico istituzionale. Sono certo che Cafiero De Raho, o qualcuno sopra di lui, capirà il suo dovere di astenersi in questa delicata fase di attività investigativa e di controllo della commissione Antimafia. Non faremo sconti a nessuno. In nessun luogo. Si risparmi le parole minacciose perché abbiamo affrontato e risolto problemi e presenze molto più rilevanti di questa", ha concluso. (Rin)