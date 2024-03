Mare: Confindustria nautica nel comitato dei 10 esperti del Cipom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Catania il convegno "La sfida europea della pesca e delle politiche del mare nel nuovo contesto della blu economy e del green deal", organizzato dal Parlamento e dalla commissione Ue e promosso dal dipartimento per la Protezione civile e le Politiche del mare della presidenza del Consiglio dei ministri, la regione Sicilia e la città di Catania, alla presenza del ministro Nello Musumeci, dal direttore dell'ufficio in Italia del parlamento Ue, Carlo Corazza, e dal direttore della rappresentanza in Italia della commissione Ue, Antonio Parenti. Il ministro delle Politiche del mare, nel sottolineare la ricchezza e il lavoro che la nautica da diporto può dare allo sviluppo del Paese e del Mezzogiorno in particolare, ha ricordato che Confindustria nautica è entrata nel comitato dei 10 esperti del Cipom con la nomina del dottor Roberto Neglia, responsabile dei rapporti istituzionali dell'Associazione nazionale di categoria."Ringrazio il ministro Musumeci per il sostegno e l'attenzione dimostrata al settore", ha commentato il presidente di Confindustria nautica Saverio Cecchi. Nella classifica dei prodotti manifatturieri per crescita export nel periodo 2000-2022 la nautica al sesto posto con un +298 per cento, gli oltre 21 mila addetti diretti della produzione generano un export di 3,4 miliardi di euro e sono il motore di una filiera che nel quinquennio - inclusi i due ani di pandemia - è passata da 160 mila a 200 mila occupati. (segue) (Com)