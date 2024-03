Mare: Confindustria nautica nel comitato dei 10 esperti del Cipom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria nautica ha ricordato come sia auspicabile una maggiore attenzione dal punto di vista della normativa fiscale, evitando autogol come quello del ridimensionamento del leasing nautico, che ha reso meno competitiva l'industria europea e ha danneggiato le entrate Iva, in particolare dell'Italia. Sempre in tema di fiscalità, è necessario riconoscere l'applicazione dell'Iva turistica ai servizi del turismo nautico e vanno comunque eliminati le sperequazioni tra i regimi applicati dai Paesi membri dell'Unione. "L'Italia costituisce la spina dorsale del sistema cantieristico da diporto europeo e la cantieristica da diporto nazionale è uno dei pochi settori industriali nei quali l'Italia ha la leadership mondiale assoluta, con il 50 per cento degli ordini mondiali di superyacht", ricorda il presidente di Confindustria nautica, Saverio Cecchi. "Abbiamo dunque bisogno di politiche espressamente pensate per il settore e non automaticamente traslate da altre realtà, con attenzione alla crescita dei Paesi extra Ue del Mediterraneo, come la Turchia e dalla nuova commissione Ue ci aspettiamo più attenzione al settore". "Su temi quale il contrasto alle frodi e ai furti (denunciato dall' European crime prevetion network), la promozione del turismo nautico e della nautica sociale, l'Italia ha messo in campo best practice che dovrebbero diventare patrimonio dell'Unione, come la Dichiarazione di costruzione e importazione (Dci), la Giornata del mare nelle scuole e il favor verso i natanti statuiti dal codice della nautica da diporto", ha concluso Roberto Neglia. (Com)