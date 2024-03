Migranti: Piantedosi, pronti a rivedere cauzione di 5 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è nessuna bocciatura dell’accordo con l’Albania" e comunque "noi stiamo lavorando per rivedere l’unica annotazione critica su cui sono stati sollevati dubbi", ovvero quella relativa alla cauzione per unica di 5 mila euro per i migranti. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo in occasione del convegno dal titolo "Accordo ItaliAlbania. Un nuovo modello di cooperazione per la gestione dei flussi migratori". (Rin)