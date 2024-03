Parlamento: martedì comunicazioni Tajani e Crosetto su missioni internazionali a Camera e Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 19 marzo, alle ore 13:30, presso la sala Koch del Senato, le commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la commissione Esteri e Difesa Senato svolgono le comunicazioni del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'ambito dell'esame della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)