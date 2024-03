Ucraina: Borrell, contro Russia appelli a negoziato sono inutili a meno che non si voglia resa di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appelli ai negoziati con la Russia sono inutili perché Mosca ha tempo per una guerra di logoramento. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel suo intervento alla Georgetown University, negli Stati Uniti. Il conflitto in Ucraina è entrato in una nuova fase perché "la Russia sta conducendo una guerra asimmetrica. Ha semplicemente bisogno di non perdere per vincere, mentre l'Ucraina ha bisogno di vincere per non perdere. Questa è una differenza fondamentale. Perché per Putin le vite russe sono a buon mercato. Sta inviando truppe al fronte senza prendere troppo in considerazione il numero di perdite umane. Ma l'Ucraina non ha né i mezzi, né il desiderio di sacrificare un gran numero di persone, e valutano differentemente il valore delle vite umane", ha detto Borrell. (segue) (Beb)