Ucraina: Borrell, contro Russia appelli a negoziato sono inutili a meno che non si voglia resa di Kiev (2)

- "Man mano che la letalità della guerra aumenta, questa disparità tra le due società cresce, spostandosi ulteriormente a favore della Russia. Mosca si è adattata rafforzando le sue posizioni difensive, sfruttando i suoi vantaggi in termini di munizioni, manodopera, droni e guerra elettronica. Per la Russia, ciò che conta è che le perdite ucraine siano proporzionalmente molto maggiori delle sue, secondo i noti principi delle guerre di logoramento", ha aggiunto. "La Russia ritiene di avere tempo. Ecco perché gli appelli ai negoziati sono inutili, a meno che non ci si aspetti che l'Ucraina si arrenda. E se non vogliamo che l'Ucraina si arrenda, non aspettiamoci nessun tipo di possibilità di negoziazione da Putin. Il contesto è quindi molto preoccupante. Putin sa che ci saranno le elezioni americane e europee nel prossimo periodo. E in questo contesto per gli europei e gli americani è la chiamata alla resistenza dell'Ucraina", ha concluso Borrell. (Beb)