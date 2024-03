Romania-Serbia: Brnabic con Iohannis, Bucarest non cambierà posizione su questione del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo collegare le scuole, le università, l'incontro con Iohannis è stato molto positivo e spero che visiterà presto la Serbia", ha detto il primo ministro, specificando che Timisoara "è una delle città motore dello sviluppo della Romania in termini di digitalizzazione, start-up e aziende innovative. Vrsac (in Serbia) è proprio lì, quindi voglio che lavoriamo di più per collegare le nostre scuole, università, parchi scientifici e tecnologici", ha sottolineato quindi Brnabic. Commentando infine la decisione del Partito progressista (Sns) di nominarla nuova presidente del Parlamento serbo, l'attuale premier ha detto che il nuovo incarico sarà per lei "una grande sfida" e che dovrà "imparare molto". (Seb)