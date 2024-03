Kosovo: Bersaglieri Kfor partecipano a conferenza universitaria su parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo Reggimento Bersaglieri italiano del Comando Regionale Ovest della missione Kfor a guida Nato ha tenuto oggi, presso l'Università di Pec-Peje, una conferenza sulla parità di genere, dal titolo "Il futuro è nelle vostre mani", in collaborazione con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e l'Università Haxhi Zeka. Lo riferisce un comunicato della Kfor. Questa iniziativa mira a promuovere lo sviluppo accademico degli studenti e a rafforzare il ruolo delle donne nella società. Sono stati affrontati vari argomenti, tra cui la violenza domestica e il ruolo delle donne sul posto di lavoro. Ha presieduto il convegno il comandante del Regional Command West, Colonnello Francesco Ferrara. (segue) (Alt)