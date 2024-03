Bosnia: cambio al vertice del contingente italiano in Eufor Althea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella base militare di Camp Butmir, si è svolta la cerimonia ufficiale che ha sancito il passaggio di consegne tra il Comandante cedente e subentrante del Contingente Italiano attualmente schierato in Bosnia Erzegovina. Il tenente colonnello Felice Sciullo, dopo sei mesi intensi di missione, cede il comando del contingente nazionale e della Task Force Isr (Intelligence, Survaillance and Recoinnassance) italo-francese, inquadrata nell'operazione Eufor "Althea", al parigrado Salvatore Piazza. Presente l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, capo reparto pianificazione ed esercitazioni del Comando operativo di vertice interforze (Covi), il quale ha sottolineato l'importanza della presenza italiana nella regione: sono infatti più di 1.400 i militari schierati nei Balcani occidentali, di cui circa 180 in Bosnia Erzegovina e oltre di 1.200 nel vicino Kosovo, inquadrati nel contingente Kfor della Nato. Il comandante di "Althea", il generale ungherese Laszlo Sticz, che ha presieduto la cerimonia, ha ringraziato il tenente colonnello Sciullo per gli importanti risultati operativi raggiunti dalla Task Force e ha encomiato la professionalità mostrata dai soldati italiani. (segue) (Res)