Kosovo: premier Kurti, Serbia è aggressiva ma questo non ci spaventa

- La Serbia ha un approccio aggressivo, ma ciò provoca solo cautela in Kosovo e non timore. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo Albin Kurti a margine dell'inaugurazione del Centro statale di formazione per la sicurezza informatica del Paese balcanico. Dopo la cerimonia, alcuni giornalisti hanno chiesto a Kurti di commentare un rapporto dell'intelligence statunitense secondo il quale potrebbe esserci il rischio di un aumento dei conflitti interetnici nei Balcani occidentali. Kurti ha sostenuto che "i conflitti non sono interetnici; non sono le differenze etniche a causare il conflitto, ma piuttosto l'autocrazia di Belgrado che è legata al despota di Mosca. Da tempo avvertiamo che anche i Paesi non democratici nella nostra regione, non solo nell’Europa dell’Est, rappresentano una minaccia alla sicurezza e alla pace ma certamente nessuno può saperlo meglio degli Stati Uniti. Quello che possiamo fare è prepararci al meglio con ciò che possiamo e a questo proposito abbiamo inaugurato il Centro di Formazione Statale per la sicurezza informatica”, ha detto il premier kosovaro.(Alt)