Kosovo: Catasto dovrà riconoscere il diritto di proprietà di 24 ettari al monastero di Decani

- Il Catasto del Kosovo dovrà riconoscere il diritto di proprietà del monastero di Decani su 24 ettari di terreno. Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha dichiarato oggi che questa decisione rappresenta una condizione per l'ammissione del Paese al Consiglio d'Europa. Lo riferisce il quotidiano kosovaro "Koha Ditore". Nel corso dell'odierna riunione governativa, infatti, Kurti ha affermato che "il governo del Kosovo si trova di fronte a due opzioni: soddisfare questa condizione, che per il Kosovo significa essere ammesso al Consiglio d'Europa, o rimanere esclusi”. Secondo Kurti, la decisione è stata presa "seguendo il buon senso". Il riconoscimento della porzione di terreno "era necessario" ed è “una decisione ragionevole, purtroppo non del tutto giusta” ma “tutto questo serve a raggiungere un grande obiettivo che dobbiamo allo Stato, e che apre opportunità mai viste prima. Dobbiamo fare un passo avanti con prudenza e responsabilità come Paese indipendente e sovrano", ha spiegato Kurti. (segue) (Seb)