Nord Macedonia: inviato Usa Escobar, Paese diventi subito membro Ue

- La Macedonia del Nord "deve essere un candidato a pieno titolo e diventare immediatamente membro dell'Unione europea". Lo ha affermato l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in visita a Pristina. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia". Escobar ha detto che la Macedonia del Nord è un partner "molto solido" degli Stati Uniti, "sia a livello bilaterale che multilaterale nella Nato e nell'Osce", e che Washington si aspetta che anche dopo le prossime elezioni il Paese riceva un governo "come quello precedente, impegnato a far parte dell'Alleanza e rivolto all'integrazione nell'Ue". (Seb)