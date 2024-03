Ucraina: Germania, Francia e Polonia parlano con una voce sola, il Triangolo di Weimar non favorirà escalation (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faremo tutto quello che è necessario per il tempo necessario affinché la Russia non possa vincere questa guerra", ha affermato Macron a tal proposito, parlando di una "determinazione feroce" che implica una "unità" delle parti. Francia, Germania e Polonia sono "unite, determinate e risolute a non lasciar vincere la Russia", ha detto Macron. Proprio in merito agli aiuti a Kiev, Scholz ha annunciato una coalizione degli alleati sulle armi a lunga gittata da mandare all'Ucraina, i cui dettagli verranno resi noti prossimamente. Il cancelliere ha poi ricordato l'importanza di aumentare gli acquisti di armi sul mercato globale e di incrementare la produzione, anche in Ucraina. Su questo punto è intervenuto anche Macron, ricordando che lo scorso 26 febbraio è stato deciso di lanciare acquisti comuni nei Paesi che hanno degli stock "disponibili", soprattutto quando la produzione non è abbastanza rapida. Scholz ha poi evocato l'utilizzo dei beni russi congelati in Europa per l'acquisto di armamenti da destinare all'Ucraina. Il premier Donald Tusk, invece, ha dichiarato che gli aiuti a Kiev devono essere immediati. Il prossimo vertice del Triangolo di Weimar, peraltro, si terrà in Polonia all’inizio dell’estate e sarà “un’occasione per riassumere le iniziative e fare nuovi piani. Sarà un’apertura totalmente nuova di questo formato”, ha concluso Tusk. (Frp)