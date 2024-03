G7: sottosegretario Regno Unito Bhatti, grande opportunità per promuovere investimenti in ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 di Trento è per il Regno Unito “una grande opportunità di far parte dell’Europa” e “per permettere ai ricercatori italiani e inglesi di lavorare insieme”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il sottosegretario del Regno Unito per la Scienza, l'Innovazione e la Tecnologia, Saqib Bhatti, a margine del G7 Industria, tecnologia e digitale chiuso oggi a Trento. “Sappiamo che il 65 per cento dei progetti rileva una crescita significativa grazie agli investimenti” e proprio “questa settimana ho presentato la richiesta di partecipazione del Regno Unito all’iniziativa europea sui semiconduttori Eu Chips, dove ci siamo impegnati con 35 milioni di sterline per ampliare l’accesso delle aziende britanniche al programma” perché “ci sono grandi opportunità in quel settore” per questo “siamo davvero entusiasti di lavorare con i nostri partner dell’Unione europea, e amici italiani, per aiutare la ricerca a fare passi in avanti”. (segue) (Res)