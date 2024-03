Casa: Agenzia entrate, online dati quotazioni immobiliari II semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le quotazioni immobiliari relative al periodo luglio-dicembre 2023. I dati, elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia (Omi), si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell'immobile e destinazione d'uso. Lo rende noto l'Agenzia delle entrate. I dati possono essere consultati sia attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate, nella sezione Osservatorio del mercato immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari, sia tramite l'applicazione per smartphone e tablet "Omi Mobile", che può essere scaricata gratuitamente sui principali store. La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio Geipoi®, il framework cartografico realizzato da Sogei. Oltre alle quotazioni dell'ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all'area riservata del sito è possibile, inoltre, scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.(Com)