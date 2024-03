Ue: Confagricoltura, accordo su imballaggi non cancella criticità per comparto ortofrutticolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto della posizione espressa oggi dal Coreper sull'accordo provvisorio che era stato raggiunto nei giorni scorsi sul Regolamento imballaggi e che contiene importanti miglioramenti rispetto alla proposta originaria della commissione, grazie al lavoro degli europarlamentari e del governo, in linea con quanto evidenziato da Confagricoltura. Confermiamo tuttavia le criticità per il comparto ortofrutticolo, in particolare per la quarta gamma, relativamente all'utilizzo di imballaggi monouso per frutta e verdura fresca sotto 1,5 chilogrammi". E' quanto si legge in una nota di Confagricoltura. "Le norme per la definizione delle regole nazionali dovranno essere definite entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento: in questo modo - evidenzia Confagricoltura - si creano le condizioni di ulteriori incertezze per le imprese agricole che dovranno adeguarsi. La Confederazione ribadisce che la posizione migliore per il settore era quella già votata dall'Europarlamento, che si era espresso contro il divieto di utilizzo di imballaggi monouso per frutta e verdura fresca sotto 1,5 chilogrammi, confermando l'esclusione del vino e degli spumanti, del latte e dei vasi dai target di riuso imposti nella proposta originale della commissione europea, e con il riconoscimento della reciprocità delle regole nei confronti dei Paesi terzi". (Com)