Migranti: Foti (Fd'I), accordo con Albania perfettamente legittimo, sarà operativo

- "Quello di cui si discute oggi è una delle iniziative più importanti fra quelle da assumere, ovvero stipulare accordi con Paesi terzi per evitare che partano i migranti". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, in occasione del convegno "Accordo ItaliAlbania. Un nuovo modello di cooperazione per la gestione dei flussi migratori". "Questo accordo è perfettamente legittimo e sarà perfettamente operativo", ha aggiunto. (Rin)