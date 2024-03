Cuba: governo porta avanti sforzi per chiarire destino dei medici rapiti in Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cuba porta avanti gli sforzi per fare chiarezza sulla sorte di Assel Herrera Correa e Landy Rodriguez Hernandez, due medici cubani rapiti in Kenya nel 2019. I pur "utili" dettagli forniti dalle autorità keniote nel corso di incontri tenuti di recente a Nairobi, si legge in una nota del ministero degli Esteri, "non permettono di arrivare a conclusioni definitive". L'Avana ha portato avanti i colloqui con gli altri governi, compreso quello degli Stati Uniti, "sollecitando informazioni precise sui fatti denunciati" il 17 febbraio e rimane in attesa di risposte. I due medici erano stati rapiti da militanti di al Shabaab mentre si recavano al lavoro, cinque anni fa. A metà febbraio lo stesso gruppo jihadista somalo segnalava che i cittadini cubani erano morti a seguito di un attacco di droni statunitensi diretto contro un'abitazione nella città di Gelib, nel sud del Paese. (segue) (Mec)