Cuba: governo porta avanti sforzi per chiarire destino dei medici rapiti in Kenya (2)

- Il Comando africano degli Stati Uniti (Africom), ha ammesso che l'attacco ha causato la morte di due civili, senza però confermare che si trattasse dei due professionisti in ostaggio. “Siamo a conoscenza di notizie di un attacco che avrebbe ucciso due civili. Al momento non disponiamo di ulteriori informazioni su queste notizie, ma prendiamo sul serio tutte le affermazioni sulle vittime civili", ha affermato la portavoce di Africom, Lennea Montandon, interpellata dal sito d'informazione "Voa Africa". "Il Comando continuerà a valutare i risultati di questa operazione e fornirà ulteriori informazioni non appena disponibili", ha aggiunto. In un comunicato diffuso sabato scorso tramite i suoi canali Telegram, il gruppo militante islamico somalo ha dichiarato che un attacco di droni statunitensi ha ucciso due ostaggi cubani che sono nelle mani di al Shabaab dall'aprile 2019, quando erano stati rapiti nella contea di Mandera, nel Kenya nord-orientale, al confine con la Somalia. (Mec)