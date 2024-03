Viabilità: Anas, sopralluogo nel cantiere per rotatoria Mercallo su ss629 "Del lago di Monate" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la realizzazione delle tre rotatorie, verranno eliminati i punti di conflitto all'interno degli attuali incroci incrementando il livello di sicurezza della strada statale 629; inoltre migliorerà la fluidità della circolazione e, nel contempo, diminuiranno le emissioni sonore da parte dei veicoli in transito. La statale ha visto nel corso degli anni 2021 e 2022 il rifacimento di diversi tratti di pavimentazione drenante e, tra il 2022 e 2023 la sostituzione delle vetuste barriere spartitraffico in calcestruzzo con le nuove barriere ANAS denominate NDBA. Sono inoltre in corso nel comune di Malgesso, al km 12,700 i lavori di consolidamento del corpo stradale franato. Importo complessivo dell'investimento è pari ad oltre 4,6 milioni di euro. L'impresa esecutrice dei lavori è la Civelli Costruzioni s.r.l. di Gavirate (VA) per l'ATI Sangalli S.p.A. - Giudici S.p.A - Civelli Costruzioni s.r.l. - Nuove Iniziative s.r.l.- F.L. Costruzioni & Autotrasporti s.r.l. - Novastrade s.r.l. - Roda S.p.A. Si prevede che la rotatoria di Mercallo verrà completata ed aperta al traffico entro il prossimo mese di maggio, mentre le rotatorie di Vergiate e Malgesso verranno completate ed aperte al traffico entro il corrente anno. (Com)