Monza: dal 18 marzo incontri rivolti agli anziani per tenere il pensiero in esercizio

20 luglio 2021

- Parte dal 18 marzo il corso Allena la Mente, un ciclo di incontri gratuiti per la stimolazione cognitiva a cura della Cooperativa Sociale Nuovo Solco in collaborazione con il Comune. Gli incontri saranno ospitati da quattro centri per anziani della città: Corona Ferrea (via Procaccini 15); Franco Casati (via D'Annunzio 35); Il Paradiso può Attendere (Viale Sicilia 88) e Modoetia presso il Centro Ambrosini (via Solferino 32). Il progetto si inserisce in un contesto di costante impegno del Comune nel sostegno all’invecchiamento attivo e nella promozione di una migliore qualità della vita nel corso della terza età a fronte della sempre crescente anzianità della popolazione. Questa attenzione è testimoniata anche dall’avvio di altri progetti come “Città pronte per la longevità”, con Cooperativa La Meridiana Monza come capofila ed i Comuni di Monza e Brescia uniti nello sforzo di ricomporre le risorse territoriali rivolte agli anziani e alle loro famiglie, per la realizzazione di un modello integrato di servizi sociosanitari e sociali tra Asst e agenzie territoriali. (segue) (Com)