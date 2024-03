Monza: dal 18 marzo incontri rivolti agli anziani per tenere il pensiero in esercizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo del progetto è quello di fornire un percorso di stimolazione cognitiva per la prevenzione dell’invecchiamento patologico, tramite esercizi che lavorano su diverse funzioni della mente quali memoria, linguaggio, funzioni esecutive, attenzione, percezione. La modalità degli esercizi, sempre in gruppo, favorisce anche la diminuzione dello stress, l’aumento della motivazione e il miglioramento dell’umore. Tra gli obiettivi degli incontri anche la socializzazione e una riduzione degli stereotipi negativi legati all’età e l’isolamento. Il materiale necessario verrà fornito dai referenti del progetto, con il supporto di materiale audiovisivo e interattivo. La metodologia del lavoro di allenamento mentale prevede una parte introduttiva di dialogo tra il conduttore e il gruppo in cui verrà introdotto il tema generale su cui si lavorerà durante la seduta e in cui verrà mostrato il materiale. Il gruppo, guidato da una neuropsicologa, risponderà verbalmente o per iscritto agli esercizi proposti. (segue) (Com)