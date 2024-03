Monza: dal 18 marzo incontri rivolti agli anziani per tenere il pensiero in esercizio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incontri hanno orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 16.30. Si terranno al centro Corona Ferrea il 18 e 25 marzo, il 15 aprile, il 6 e 27 maggio e il 10 giugno. Al centro Franco Casati si terranno invece il 20 e 27 marzo, il 17 aprile, l’8 e 29 maggio e il 12 giugno. Al Centro Il Paradiso può Attendere si terranno il 21 e 28 marzo, il 4 e 19 aprile, il 9 e 30 maggio. Al Centro Modoetia, infine, le date sono quelle del 22 marzo, 5 e 19 aprile, 10 e 31 maggio e del 14 giugno. La Cooperativa Sociale Nuovo Solco attraverso i propri sportelli informativi di via Molise 13, recapito 039 2103458, e via Gallarana 48, recapito 039 2028820, è disponibile ad approfondimenti sul tema della stimolazione cognitiva ed all'orientamento ai servizi presenti sul territorio. “Incentivare l’invecchiamento attivo e la buona salute psicofisica degli anziani – osserva l’assessore al Welfare Egidio Riva – è sempre più una priorità in contesti come quello monzese dove, come sta avvenendo in tutta Italia, l’età media è sempre più elevata. Avere anziani più sani, autonomi e attivi permette di avere una migliore qualità di vita non solo a loro, ma anche a tutto il resto della comunità”. (Com)