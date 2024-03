Cassino: Rocca, grazie a Mattarella per parole cariche di emozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha partecipato alla cerimonia commemorativa dell’ottantesimo anniversario della distruzione della città di Cassino, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ringrazio il presidente Mattarella per le parole così cariche di emozione rivolte alla comunità di Cassino. Questa città è l'esempio più alto di come l'Italia abbia saputo rialzarsi dopo l'orrore della guerra, il dolore delle bombe e della distruzione, onorando la memoria di tutti i caduti - scrive su Facebook Rocca -. A Ferentino abbiamo ricordato Don Giuseppe Morosini, condannato a morte e fucilato a Forte Bravetta. La memoria di ciò che è stato, di quello che i nostri territori hanno vissuto nella loro storia, deve rappresentare un monito per tutti noi affinché ogni guerra abbia fine, perché cessi il fuoco nel mondo", conclude Rocca. (Rer)