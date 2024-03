Imprese: Zoppas (Ice), Africa continente in crescita, opportunità imperdibile di espansione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 inizia all'insegna della cautela da parte dei mercati internazionali. "Tengono le esportazioni italiane nel mese di gennaio 2024 con un valore pari a 47,5 miliardi di euro, variate del -0,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2023, quando si era registrata una crescita del 15,5 per cento rispetto a gennaio 2022. Si tratta di un segnale incoraggiante soprattutto se confrontato con la brusca frenata registrata a dicembre (-7,8 per cento rispetto l'anno precedente) dovuta a un generale rallentamento della domanda, alla situazione congiunturale economica e, tra le altre cose, anche alle difficoltà logistiche causate dalle limitazioni di movimento nel Canale di Suez". Lo comunica il Presidente di Ice, Matteo Zoppas, sui dati diffusi da ISTAT in merito all'export di gennaio 2024. "Incerto l'andamento nei mercati europei dove le flessioni registrate a gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente nelle vendite in Germania (-2,9 per cento) e Francia (-3,5 per cento) sono state compensate da una crescita in Spagna (+9,2 per cento), Polonia (+14 per cento) e Paesi Bassi (+6,4 per cento); mentre nei mercati extra Ue buoni segnali arrivano dai Paesi ASEAN e OPEC, entrambi a +26 per cento, dal Giappone (+19,9 per cento) e dagli Stati Uniti (+14,4 per cento). Eccezione fa la Cina con una riduzione degli acquisti dall'Italia del 46,1 per cento rispetto al gennaio 2023, mese in cui si era registrato un incremento eccezionale nelle esportazioni di prodotti farmaceutici" aggiunge. (segue) (Com)