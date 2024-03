Imprese: Zoppas (Ice), Africa continente in crescita, opportunità imperdibile di espansione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A trainare le esportazioni sono stati soprattutto l'abbigliamento e i prodotti agroalimentari cresciuti rispettivamente del 17 per cento e 14 per cento con andamenti, per questi ultimi, particolarmente buoni in USA e Cina. In Giappone le vendite di prodotti alimentari italiani sono più che raddoppiate (+117 per cento) a testimonianza del successo e apprezzamento per il cibo italiano nei mercati asiatici. Lo stesso giorno della Cabina di regia del Piano Mattei, segnali positivi arrivano dal continente africano dove le esportazioni italiane nel mese di gennaio sono cresciute rispetto allo stesso periodo del 2023 del 5,5 per cento in Nord Africa e del 16,3 per cento nell'area dell'Africa Subsahariana. L'Africa si conferma quindi un continente in crescita e con buone prospettive per le aziende italiane soprattutto nei settori legati ai servizi per la salute, l'ambiente e il trattamento delle acque, l'agricoltura, l'energia e le infrastrutture, come messo in luce oggi in occasione della riunione della Cabina di Regia del Piano Mattei, che si è svolta sotto la guida del Premier Meloni. In un contesto ancora caratterizzato dal perdurare di tensioni geopolitiche l'Africa rappresenta un'opportunità imperdibile per le aziende italiane di espandersi verso nuovi mercati potenziali, al di là delle tradizionali aree di commercializzazione associate al marchio Made in Italy" conclude Zoppas. (Com)