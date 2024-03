Mare: Tisg ha inaugurato a Viareggio la nuova ammiraglia commerciale Perini navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nella serata di ieri The italian sea group (Tisg) ha ospitato le autorità locali al cocktail party, in occasione dell'inaugurazione della nuova ammiraglia (flagship) commerciale Perini navi e della business unit falegnameria a Viareggio, a conferma dello stretto legame dello storico e iconico brand con il territorio. Lo comunica Tisg in una nota. Il flagship Perini navi sarà il principale punto di riferimento commerciale dell'iconico e storico brand di yacht a vela oltre che rappresentare anche gli altri brand del gruppo. L'intervento di ristrutturazione, dopo la riqualificazione della facciata dell'intero edificio, in linea con i canoni estetici di Tisg, ha visto il riallestimento degli spazi interni che raccontano la storia e il futuro di Perini navi. Collegata al flagship è stata riavviata la business unit falegnameria Perini navi che sarà impegnata prevalentemente in attività di interior delle navi a vela, oltre che a generale supporto di alcune necessità del gruppo. L'importanza dell'evento è stata sottolineata dalle parole di Giovanni Costantino, fondatore e Amministratore delegato di The italian sea group e del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro che dopo aver condiviso tali attività di rilancio, hanno entrambi evidenziato il rilievo dell'industria nautica per la comunità viareggina e il grande impegno degli imprenditori e delle autorità nel tutelare il settore e i suoi lavoratori.