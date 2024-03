Mare: Tisg ha inaugurato a Viareggio la nuova ammiraglia commerciale Perini navi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ sempre stato chiaro nella nostra strategia di sviluppo, l’importanza del mantenimento e la tutela del forte legame tra Perini Navi e la città di Viareggio - ha detto Giovanni Costantino -. Siamo molto soddisfatti delle attività fin qui svolte. Abbiamo lavorato tutti nella stessa direzione, con l’obiettivo di tutelare il territorio e l’indotto della nautica, supportati e guidati dalla grande determinazione e lungimiranza del sindaco Giorgio Del Ghingaro, che ringrazio”. "Da sempre dire Perini Navi è dire Viareggio – ha commentato iDel Ghingaro –. Da questi cantieri è passata l’inventiva, l’innovazione, il genio delle nostre maestranze: di fatto la storia della nautica della nostra città che tanto ha dato questo comparto. Quando un gruppo così importante come Tisg arriva nelle nostre darsene, è un arricchimento per tutti: per chi lavora direttamente e per l’indotto che ne consegue. Ma Perini navi, è un simbolo e come tutti i simboli va tutelato: per questo l’amministrazione si è spesa, ed è tuttora al lavoro per salvaguardarlo". Gli oltre 120 ospiti tra autorità, stampa e dirigenza sono stati accolti nel nuovo flagship Perini Navi, progettata con i classici stilemi di eleganza e raffinatezza tipici del gruppo, tra i modellini dei più significativi yacht e video Corporate, che raccontano le emozioni vissute nella storia di The italian sea group e Perini navi. Il cocktail è stato servito nella business unit falegnameria Perini navi, allestita per l’occasione come un’esposizione museale dove i macchinari, illuminati come opere d’arte hanno fatto da sfondo al racconto delle principali fasi di produzione. (Com)