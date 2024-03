Usa: attacco hacker contro Fmi, undici caselle di posta elettronica compromesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato di avere subito un attacco informatico, individuato a metà del mese scorso. L’organizzazione ha spiegato in una nota di avere avviato una indagine interna che ha determinato la natura dei danni causati dall’attacco, prendendo anche provvedimenti per correggerli. Il Fondo ha spiegato che sono state compromesse in totale undici caselle di posta elettronica, senza specificare a chi appartengano. “Le indagini stanno continuando, ma al momento non sembra che siano state compromesse altre caselle”, si legge nel comunicato. (Was)