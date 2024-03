Senegal: Corte suprema respinge proposta partito di opposizione di fermare le elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Senegal ha respinto la richiesta del Partito democratico del Senegal (Pds), all'opposizione, di fermare le elezioni presidenziali del 24 marzo. È quanto stabilito in un verdetto emesso oggi. Il Pds aveva presentato una mozione urgente per congelare le procedure elettorali all'inizio di questo mese, citando presunte irregolarità ed episodi di corruzione che sarebbero stati all'origine dell'esclusione del suo candidato Karim Wade. La Corte ha dichiarato la richiesta infondata e ha affermato che il Consiglio costituzionale - l'organismo che approva i candidati alla presidenza - ha l'autorità legale per prendere tali decisioni. Il Consiglio costituzionale aveva riprogrammato il voto a marzo dopo che le autorità avevano tentato senza successo di rinviarlo da febbraio a dicembre e poi a giugno, scatenando disordini e le condanne internazionali. (segue) (Res)