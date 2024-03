Senegal: Corte suprema respinge proposta partito di opposizione di fermare le elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oppositore senegalese Ousmane Sonko e il candidato indipendente alle elezioni presidenziali del 24 marzo, Bassirou Diomaye Faye, sono stati rilasciati oggi dal carcere a Dakar, dove erano detenuti, beneficiando della legge di amnistia adottata dal parlamento lo scorso 6 marzo. Lo ha annunciato alla stampa uno dei loro avvocati, Me Cheikh Koureyssi Ba. "Abbiamo apprezzato il vostro sostegno e la vostra solidarietà. Siamo molto felici", ha detto il legale, annunciando che oggi Sonko terrà una conferenza stampa. Sonko, principale oppositore del presidente Macky Sall, è stato squalificato dalle elezioni presidenziali in seguito a una sentenza emessa dal Consiglio costituzionale lo scorso gennaio. Il suo partito, i Patrioti africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità (Pastef), ha designato al suo posto Bassirou Diomaye Faye come candidato alla presidenza. Sonko, arrivato terzo alle elezioni presidenziali del 2019, era stato condannato in appello a sei mesi di reclusione con sospensione della pena per diffamazione e insulto pubblico nei confronti del ministro del Turismo Mame Mbaye Niang, accusandolo di appropriazione indebita. In un altro procedimento, Sonko è stato giudicato colpevole di “corruzione giovanile” e condannato a due anni di carcere per i presunti abusi sessuali nei confronti di una ragazza. (segue) (Res)