Senegal: Corte suprema respinge proposta partito di opposizione di fermare le elezioni presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione di Sonko e di Faye era attesa da giorni come un grande evento dopo l'adozione, il 6 marzo, di una legge di amnistia approvata dal parlamento su impulso del presidente Sall. Il provvedimento è stato approvato dall'Assemblea nazionale del Senegal con 94 voti a favore e 49 contrari, e prevede di concedere l'estinzione del reato a chi ne ha commessi durante le violente contestazioni politiche scoppiate nel 2021 e proseguite, con fasi alterne, fino ad oggi. I deputati della maggioranza hanno beneficiato del sostegno dei parlamentari del partito di Karim Wade, il Partito democratico senegalese (Pds). In precedenza, in previsione dell'adozione del disegno di legge, la ministra della Giustizia, Aissata Tall Sall, aveva annunciato il rilascio di quasi 400 manifestanti che erano stati arrestati e imprigionati durante le manifestazioni politiche del marzo 2021 e del giugno 2023. Il disegno di legge di amnistia è stato proposto dal presidente Macky Sall con l'obiettivo di “calmare il clima politico e sociale”, anche a seguito del recente rinvio del voto ed al prolungamento al potere dello stesso Sall, il testo è stato adottato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri ma presenta alcuni elementi contestati dalle opposizioni. (segue) (Res)