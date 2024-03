Roma: tenta di rapinare passanti ma non ci riesce e scappa, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha tentato di commettere quattro rapine in zona Vigna Clara, a Roma, ma è tornato a casa a mani vuote. Sono in corso le indagini per rintracciare l’uomo che ieri pomeriggio, intorno alle ore 15:30, ha tentato il colpo per quattro volte in via Belloni, via Giustino Fortunato, via degli Orti della Farnesina e piazza Giuochi Delfici. In particolare, l’uomo si è avvicinato ad alcuni passanti e ha cercato di farsi dare dei soldi, minacciando di avere una pistola. Le vittime, tuttavia, non hanno visto l'arma e si sono rifiutate di dare i soldi all’aggressore, che si è quindi dato alla fuga. Sulla vicenda indaga il commissariato Ponte Milvio della polizia di Stato.(Rer)