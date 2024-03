Libia: inviato Onu a Bani Walid per incontrare tribù e rappresentanti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, si è recato in visita a Bani Walid, nel distretto di Misurata. Lo ha riferito una nota di Bathily su X, aggiungendo di aver incontrato i membri del Consiglio comunale della città, il Consiglio sociale delle tribù Warfalla, gli accademici dell'università della città, nonché i membri del Consiglio supremo di Stato e i rappresentanti delle donne e dei giovani. Bathily ha espresso la propria comprensione “per le preoccupazioni espresse riguardo al continuo sentimento di emarginazione ed esclusione, alle ferite che ne derivano e alle giustizie che non sono state affrontate, compresa la questione dei prigionieri politici", si legge su X. Il rappresentante ha inoltre “elogiato il loro senso patriottico e i loro sentimenti riconciliatori”, sottolineando che la riconciliazione nazionale “è parte integrante di qualsiasi processo politico di successo, e che deve essere incentrata sulle vittime e basata sui diritti secondo solidi meccanismi di giustizia transitoria", conclude la nota. (Lit)