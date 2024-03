Roma: Casini-Leoncini (Iv), bene dialogo con Governo su proroga graduatorie personale scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della Commissione congiunta Scuola e Roma Capitale, che si è svolta oggi, "abbiamo appreso con soddisfazione, dagli assessori Catarci e Pratelli, dell'avvio di un'interlocuzione fra Campidoglio e Governo sul tema della proroga delle graduatorie del personale educativo e scolastico". Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Per migliaia di educatrici ed educatori capitolini - aggiungono - si sta prospettando una situazione di grande incertezza, con conseguenze sociali potenzialmente molto gravi. La ripresa del dialogo con il Governo, però, con l'apertura di uno spazio di confronto, è certamente una buona notizia, che accogliamo con favore e che lascia ben sperare per il futuro. Ci auguriamo che questa interlocuzione vada a buon fine e, in attesa di ulteriori sviluppi, esprimiamo intanto soddisfazione per come sembra evolversi la situazione: la proroga delle graduatorie, che invochiamo da tempo e che abbiamo chiesto anche con una mozione approvata di recente in Aula, può consentire la stabilizzazione del precariato storico e ridare nuovo slancio all'intero sistema educativo e scolastico della Capitale". (Com)