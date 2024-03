© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie agli eurodeputati Fiocchi Salini e Toia per aver contribuito in maniera determinante al successo italiano sul Regolamento imballaggi". Lo scrive su X il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnnr, Raffaele Fitto. (Rin)