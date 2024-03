Medio Oriente: Tajani presenta "Food for Gaza" a omologhi Israele e Autorità palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha svolto colloqui telefonici con il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, e con il ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Riyad al Maliki. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Oggi ho presentato ai colleghi israeliano e palestinese l’iniziativa ‘Food for Gaza’ che l’Italia ha lanciato insieme a Fao, Pam e alla Federazione internazionale della Croce rossa-Mezzaluna rossa con l’obiettivo di alleviare le sofferenze della popolazione civile nella Striscia di Gaza, unendo le forze per far fronte alla gravissima situazione umanitaria”, ha affermato il vicepremier Tajani, “il governo italiano intende dare la massima priorità a questa iniziativa. Ne parlerò già lunedì prossimo a Bruxelles in occasione del Consiglio Affari esteri e poi coinvolgerò su questo i partner G7 alla riunione ministeriale di Capri. Unire le forze per aiutare i civili non è uno slogan ma un obbligo morale, dobbiamo fare presto”. (segue) (Com)