Medio Oriente: Tajani presenta "Food for Gaza" a omologhi Israele e Autorità palestinese (2)

- L’iniziativa ‘Food for Gaza’ si pone l’obiettivo di fare sistema con le principali organizzazioni attive sul campo, con gli attori nazionali e internazionali tramite un tavolo tecnico, e si concentra anzitutto sui bisogni chiave della popolazione civile: cibo, sanità, protezione. L’Italia metterà a disposizione le proprie eccellenze, a cominciare dai settori della sicurezza alimentare, della sanità e dello sminamento. Nel colloquio con il ministro israeliano Katz, Tajani ha sottolineato che “il governo considera essenziale una pausa nelle ostilità per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. Condanniamo fermamente il terrorismo di Hamas e sosteniamo il diritto di Israele a difendersi. Ribadiamo che nelle azioni militari deve sempre essere tutelata la popolazione civile”. Nella conversazione telefonica con l’omologo palestinese Maliki, Tajani ha evidenziato che “la sofferenza della popolazione civile a Gaza è inaccettabile. Con le nostre operazioni di evacuazione abbiamo consentito a decine di minori palestinesi di essere curati nei migliori ospedali d’Italia. Intendiamo continuare su questa strada per alleviare le sofferenze della popolazione”. (Com)