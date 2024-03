Ita: potenziati collegamenti tra Pantelleria e aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways annuncia il potenziamento del proprio operativo sull’isola di Pantelleria per la prossima stagione estiva. Da oggi sono in vendita i voli da Roma Fiumicino e Milano Linate per Pantelleria per i mesi di giugno, settembre e ottobre che, grazie alla collaborazione con le autorità e gli operatori locali, si aggiungono alle frequenze già programmate dalla Compagnia per i mesi di luglio e agosto. Ita Airways dimostra ancora una volta l’attenzione per la Sicilia, la connettività del suo territorio e dei suoi cittadini e l’incremento dei flussi turistici, collegando Pantelleria con Roma e Milano e, attraverso le prosecuzioni, con le destinazioni internazionali ed intercontinentali servite dal proprio network. I nuovi collegamenti saranno operativi secondo il seguente orario: Roma Fiumicino – Pantelleria dal primo giugno al 29 giugno e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Roma alle 17:35 ed arrivo nell’isola alle 18:50; Pantelleria – Roma Fiumicino dal primo giugno al 29 giugno e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Pantelleria alle 19:35 e arrivo nella Capitale alle 20:50; Milano Linate – Pantelleria dall’8 giugno al 6 luglio e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Linate alle 17:40 ed arrivo nell’Isola alle 19:30. (segue) (Com)