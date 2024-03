Venezia: Giunta stanzia 2 milioni e 400 mila euro per manutenzioni del patrimonio residenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale ha stanziato 2 milioni e 400 mila euro per la manutenzione del patrimonio residenziale in terraferma, centro storico di Venezia e isole. "Come ogni anno l'Amministrazione comunale stanzia delle somme per interventi di manutenzione a chiamata e per altri programmati – ha evidenziato Francesca Zaccariotto, assessore ai Lavori pubblici -. Quest'anno tra l'altro l'investimento del Comune è anche maggiore rispetto al passato. Gli interventi riguardano chiamate per improvvise rotture ed altri sui quali, in base ad una scaletta di interventi e priorità, ci stiamo muovendo per arrivare anche ad un adeguato efficientamento energetico. Gli interventi sono i più svariati e vanno dalla sistemazione di infissi, alla manutenzione o sostituzione di elementi che dopo tanto tempo avrebbero potuto anche creare dei problemi di sicurezza agli inquilini". "Prosegue la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per rinfrescare e valorizzare il patrimonio comunale – ha spiegato Paola Mar, assessore al Patrimonio - E questo è un obiettivo intrapreso da questa Amministrazione sin dall'inizio del suo primo mandato". "Si tratta di un altro grande investimento di manutenzione diffusa che riguarda il patrimonio abitativo pubblico del Comune e che si somma a quelli messi in atto nei mesi scorsi – ha concluso alla Coesione sociale, Simone Venturini - Si tratta di interventi che vanno a sanare guasti in appartamenti affittati a famiglie. Rispetto agli anni passati l'investimento è cresciuto di 600 mila euro". (Rev)