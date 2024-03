Speciale infrastrutture: assessora Lavori pubblici Lazio, L'Aquila capitale risultato storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 "è una notizia importante per l'appennino centrale. Infatti, grazie alla collaborazione con Rieti, sarà possibile incentrare l'attenzione sulle zone colpite dal sisma. Il Lazio e l'Abruzzo sono regioni gemelle, per tradizione, cultura e soprattutto per quello che questi territori hanno attraversato. La natura, purtroppo, nella calamità ci ha unito ancora di più e la vittoria rappresenta il primo passo per collaborazioni futuro". Lo ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. (Com)