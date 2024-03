Speciale infrastrutture: Nigeria-Niger, Abuja revoca le sanzioni a Niamey, sullo sfondo il maxi-progetto ferroviario Kano-Maradi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tal senso, non pare un caso che, nello stesso giorno in cui Tinubu annunciava la revoca delle sanzioni al Niger, la Nigeria si assicurasse un finanziamento di 1,3 miliardi di dollari per completare un progetto ferroviario che collegherà Kano, la più grande città del nord del Paese, a Maradi, in Niger. I finanziamenti, si legge in una nota del ministero dei Trasporti di Abuja, arriveranno da un consorzio guidato dalla China Civil Engineering Construction Company (Ccecc), che contribuirà per l’85 per cento del totale dell'investimento, mentre il restante 15 per cento sarà coperto dal governo nigeriano insieme a istituzioni come l’Africa Export-Import Bank e la Banca africana di sviluppo (Afdb). A luglio la principale grande azienda costruttrice portoghese, Mota-Engil, ha firmato un contratto da 840 milioni di euro per la fornitura e il finanziamento del materiale rotabile ferroviario per il progetto, che dovrebbe essere completato entro il 2025 per un valore complessivo di 2 miliardi di dollari. Il progetto fa parte di un piano governativo volto a costruire reti ferroviarie in tutta la Nigeria per affrontare le carenze delle infrastrutture di trasporto che hanno ostacolato la crescita economica per decenni. (Res)